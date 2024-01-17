أوبك تتوقع طلبا قويا على النفط العام المقبل

رجّحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يشهد العام المقبل زيادة "قوية" في استهلاك النفط بقيادة الصين والشرق الأوسط، وأبقت في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء على توقعاتها بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام خلال 2024، وتأتي توقعات أوبك في وقت أبكر عن المعتاد.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى مليون و85 ألف برميل يوميا في 2025. كما توقعت نمو الطلب بمقدار مليونين و25 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري، وهي توقعات الشهر الماضي نفسها، بحيث يصبح إجمالي الطلب العالمي على النفط 104.4 ملايين برميل يوميا 2024.

وأرجعت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط الخام في 2024، إلى تقديرات نمو الناتج الإجمالي العالمي، بوتيرة أسرع من العام الماضي، وسط نمو أكبر من المتوقع في الاقتصاد الصيني.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستهلك له، بعد الولايات المتحدة، بمتوسط 14.5 مليون برميل يوميا.

وقدمت المنظمة أول توقّع للعام المقبل في تقريرها الشهري الصادر في يناير/كانون الثاني الجاري. وقالت إن نشر التوقعات في وقت أبكر عن المعتاد يهدف إلى مدّ الأسواق برؤية طويلة الأمد.

وتتوقع أوبك باستمرار نمو أقوى للطلب لعام 2024 مقارنة بالمؤسسات الأخرى، مثل وكالة الطاقة الدولية. وقد اختلف الاثنان في السنوات الأخيرة حول قضايا، مثل الطلب في الأمد الطويل والحاجة إلى الاستثمار في الإمدادات الجديدة.

وأشار تقرير أوبك -أيضا- إلى ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء من النفط بصورة طفيفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيادة نيجيريا، رغم تخفيضات الإنتاج المستمرة من تحالف "أوبك بلس" الأوسع بهدف دعم السوق.

وخفضت أوبك مستويات الإنتاج المستهدفة بعد خروج أنغولا من المجموعة الشهر الماضي.

من جهتها توقعت وكالة الطاقة الدولية -التي تمثل الدول الصناعية- الشهر الماضي أن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024.

وفي وقت سابق اليوم، توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن يبلغ الطلب على النفط 104 ملايين برميل يوميا في 2024، ما يعني نموا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، بعدما زاد الطلب إلى مليوني و600 ألف برميل يوميا في 2023.

سوق النفط

في الأثناء، تراجعت أسواق النفط اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي في الصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم) التي جاءت أقل قليلا من التوقعات، مما أثار مخاوف بشأن زيادات الطلب مستقبلا، في حين أثرت قوة الدولار في شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2% إلى 76.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4% إلى 70.95 دولارا للبرميل.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف أمس، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع ضعف العوامل الأساسية بالولايات المتحدة، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات لتغيير مسارها لتجنب المنطقة، مما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.