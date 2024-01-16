"قطر للاستثمار" و"أشمور" يؤسسان صندوقا بـ200 مليون دولار

أعلن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) اليوم الثلاثاء تأسيس صندوق يهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الشراء في سوق الأسهم القطرية، وذلك بالتعاون مع مجموعة "أشمور" لإدارة الصناديق.

وتأسس صندوق "أشمور" للأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع جهاز "قطر للاستثمار" كمستثمر رئيسي من خلال إعادة تخصيص الأسهم في الشركات القطرية المدرجة بالبورصة.

وذكر جهاز "قطر للاستثمار" -في بيان- أن الصندوق سيمنح المستثمرين الأجانب والمحليين فرصة استكشاف اقتصاد قطر والحصول على الخبرة الاستثمارية لشركة "أشمور".

وأضاف جهاز "قطر للاستثمار" أنه في إطار مبادرة أوسع سيقيم الشراكات مع كبار مديري الأصول العالميين الذين يركزون على دول الخليج، وكذلك مديري الأصول المحليين الذين يستوفون جميع المتطلبات للاستثمار مع الجهاز.

وتسعى قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الغاز مع جذب استثمارات أجنبية.

ويواصل جهاز "قطر للاستثمار" -بحسب وكالة الأنباء القطرية- التزامه بدفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي في دولة قطر، والمشاركة في العديد من المبادرات لتعزيز السيولة في السوق وتحسين توقعات الأسعار وتنويع أسواق رأس المال في قطر.