نيكي الياباني يصل لأعلى مستوى في 34 عاما

تجاوز المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين مستوى 36 ألف نقطة للمرة الأولى في 34 عاما، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الشحن والشركات المالية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية واستقرار سعر صرف الين مما رفع المعنويات.

وارتفع نيكي 1% تقريبا إلى 35901.73 نقطة عند الإغلاق بعدما لامس أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 1990 عند 36008.23 نقطة.

وتفوق أداء الأسهم ذات القيمة بعد تراجع أسهم النمو الأسبوع الماضي عندما سجل نيكي أفضل أداء له في 22 شهرا.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22% خلال اليوم ولامس أيضا أعلى مستوى له في 34 عاما خلال الجلسة.

وقفز مؤشر شركات الشحن في بورصة طوكيو 5.3% ليقود المكاسب بين 33 مؤشرا للصناعة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وانتعشت بقوة أسهم الشركات المالية، التي تراجعت بشكل حاد يوم الجمعة الماضي. وصعد مؤشر شركات الأسهم في بورصة طوكيو 4.56%، كما ارتفع مؤشر البنوك 2.19%.