قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها ستطلب إجراء فحص على 40 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" وستراجع البيانات من تلك الفحوصات قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها.

وسيؤدي هذا الإعلان إلى تأجيل أي استئناف للرحلات الجوية إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

ومنعت إدارة الطيران الاتحادية 171 طائرة من طراز "ماكس 9" من التحليق الأسبوع الماضي بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة‭ ‬ركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريا.

وتراجع سهم بوينغ 2.2% في جلسة أمس الجمعة ليغلق عن 217.7 دولارا، مقابل 222.66 دولارا في جلسة الخميس الماضي.

وخسر السهم 12.8% منذ وقوع الحادثة -الجمعة قبل الماضي- وحتى إغلاق أمس ليفقد رأس المال السوقي لبوينغ نحو 19.4 مليار دولار، وفق حسابات الجزيرة نت.

وفي وقت سابق أقر الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأميركية، ديف كالهون، بارتكاب الشركة خطأ فيما يتعلق بحادث الانفجار، وأخبر الموظفين بأن الشركة ستعمل مع الجهات التنظيمية لضمان "عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

وكانت شركتا ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز، قد عثرتا على أجزاء مفككة في طائرات مماثلة، وهو ما يثير مخاوف من احتمال تكرار مثل هذا الحادث.

يشار إلى أن الشركة الأميركية سلّمت 528 طائرة، في حين أفادت مصادر بأن منافستها إيرباص ستعلن عن تسليم 735 طائرة لعام 2023 هذا الأسبوع.

أبرز حوادث بوينغ "ماكس"

دخلت طائرات ماكس الخدمة رسميا في عام 2017، وهذه أبرز حوادثها:

2024

في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" بعد ساعات من انفجار جزء خلفي من الطائرة، وانفصال قابس باب الطوارئ لإحدى الطائرات وإجبارها على الهبوط الاضطراري.

وعادت الرحلة التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم، بسلام إلى بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية، من دون وقوع إصابات.

2023

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت "بوينغ" تعليماتها لجميع زبائنها بفحص طائراتها من طراز 737 ماكس للبحث عن مسمار مفكوك محتمل فيها.

وبدأت القصة بعد صيانة دورية أجرتها إحدى شركات الطيران العالمية، فاكتشفت صامولة مفقودة في المسمار الذي يربط نظام التحكم بالدفة أثناء الطيران.

2019

في مارس/آذار 2019، أعلنت سلطات الطيران وشركات القطاع في معظم أنحاء العالم، إلزام طائرات "بوينغ 737 ماكس" بالبقاء على الأرض بعد حادثي تحطم لذلك النوع، واستمر الحظر حتى نهاية 2021.

وفي العاشر من مارس/آذار 2019، تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية "737 ماكس" بعد دقائق من الإقلاع من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 149 راكبا قضوا جميعا.

2018

في أكتوبر/تشرين الأول 2018، تحطمت في البحر قرب إندونيسيا طائرة تابعة لشركة ليون إير من الطراز نفسه، وعلى متنها قرابة 190 شخصا لم ينج أي منهم بحسب السلطات المحلية.

وقال المحققون حينها إن طياري "ليون إير" بدَوا كأنهما يصارعان نظاما آليا مصمما لمنع الطائرة من التوقف، وهي ميزة جديدة لطراز "بوينغ 737 ماكس".

وأشارت نتائج التحقيق إلى أن نظام مكافحة التوقف أدى إلى إنزال مقدمة الطائرة، رغم جهود الطيارين لتصحيح ذلك.