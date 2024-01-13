قال متحدث باسم شركة طيران "أول نيبون" اليابانية إن رحلة داخلية عادت أدراجها إلى مطار المغادرة اليوم السبت بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة قيادة الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800 أثناء تحليقها في الجو.

وأضاف المتحدث أن الرحلة رقم 1182 كانت في طريقها إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس في سابورو بعد اكتشاف شرخ في الطبقة الخارجية من 4 طبقات للنوافذ المحيطة بمقصورة القيادة.

وأكد عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الـ6.

وقال المتحدث "لم يكن الشرخ شيئا يؤثر على التحكم في الرحلة أو الضغط الجوي فيها".

وهذه الطائرة ليست إحدى طائرات بوينغ 737 ماكس 9، وهو الطراز الذي بات في دائرة الضوء بعد انفجار في مقصورة قيادة طائرة جديدة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" أثناء تحليقها في الجو الأسبوع الماضي.

ومددت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، أمس الجمعة، قرار منع تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 9 إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوصات جديدة تتعلق بالسلامة، وأعلنت أنها ستشدد الرقابة على شركة بوينغ نفسها.

وتواجه شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ سلسلة من الانتكاسات، وسط توقعات بتباطؤ محتمل في وتيرة التصنيع، مما يؤثر على أهداف التسليم.

وتراجع سهم بوينغ 2.2% في جلسة أمس الجمعة ليغلق عن 217.7 دولارا، مقابل 222.66 دولارا في جلسة الخميس.

وخسر السهم 12.8% منذ وقوع الحادثة -الجمعة قبل الماضي- وحتى إغلاق أمس، ليفقد رأس المال السوقي لبوينغ نحو 19.4 مليار دولار، وفق حسابات الجزيرة نت.