أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% بعد الضربات الأميركية باليمن

ارتفعت أسعار النفط بأكثر 2% اليوم الجمعة مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن بالبحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3% إلى 79.17 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.3% إلى 73.7 دولارا قبل أن تقلص العقود قليلا مكاسبها في التعاملات المبكرة.

وتمثل الضربات الأميركية والبريطانية أحد أكثر المؤشرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات، وأنهم لن يسمحوا "لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر"، وأضاف أن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمت العملية.

وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران أمس الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها.

وزادت أسعار النفط نحو 1% أمس الخميس بعد حادثة استيلاء إيران ناقلة النفط وسط مخاوف من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونفذ الحوثيون في اليمن هذا الأسبوع أكبر هجماتهم حتى الآن على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر.

وانخفضت التجارة العالمية 1.3% في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، إذ أدت الهجمات المسلحة على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى انخفاض حجم البضائع المنقولة في المنطقة.