يعيش كثير من الناس والعائلات في عالمنا العربي أوضاعا اقتصادية صعبة، بسبب التضخم وغلاء الأسعار الذي طال كل شيء، ولا يستطيع العديد منهم تحقيق المعادلة الصعبة بين مستوى الدخل المتدني، ومتطلبات الحياة الكثيرة والتي لا تكاد تنتهي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يصل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 15% في عام 2024، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة يبحث الجميع عن أفضل الطرق لتوفير المال، وكيفية إيجاد التوازن بين مستوى دخلهم المحدود، وبين التزاماتهم ومتطلبات الحياة الكثيرة.

وتقدم "الجزيرة نت" في هذا التقرير أفضل 5 طرق لتوفير المال اعتمادا على أشهر المنصات المتخصصة في هذا المجال مثل منصة "فوربس" (Forbes)، و"نيرد والت" (NerdWallet) و"فورتشن" (fortune) و"إكسبيريان" (Experian) وغيرها.

1- افهم دخلك ونفقاتك

ترتبط القدرة على التوفير والادخار بفهم حقيقي للدخل والنفقات الشهرية، حتى لا تجد نفسك تعيش بشق الأنفس من راتب إلى راتب، أو تضطر للاستدانة في نهاية الشهر، فالوعي التام بالدخل والنفقات هو الخطوة الأولى نحو التوفير واختصار النفقات غير الضرورية، حسب ما ذكرت منصة "فورتشن" (fortune).

والدخل الشهري ليس هو الراتب الذي تتقاضاه من عملك، لكنه ما يعود معك إلى المنزل، وعلى سبيل المثال، قد يكون راتبك ألف دولار في الشهر، لكنه يخضع لاقتطاعات مثل ضريبة الدخل، والتقاعد، والتأمين الصحي، أو قسط الاشتراك في جمعية أو غيرها فلا يتبقى منه سوى 600 دولار، وعلى هذا الأساس، فإن دخلك الشهري هو 600 دولار وليس ألفا.

أما النفقات، فتشمل جميع الأشياء التي تنفق عليها أموالك، بما يشمل النفقات الثلاث الكبرى، وهي السكن والطعام والنقل، وتليها نفقات أخرى مهمة، لكنها أقل أهمية من سابقتها مثل خدمات الاتصال والإنترنت والبث التلفزيوني وغيرها من النفقات.

2- التسوق الذكي

تعرض المتاجر الكبرى (المولات ومحلات السوبرماركت) بضائعها بطريقة ذكية ومغرية، بحيث تدفع الزبائن لشراء أشياء ومواد لا يحتاجونها في الواقع، وهنا عليك أن تكون ذكيا، ولا تستسلم لعوامل الإغراء التي تتبعها هذه المتاجر والأسواق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قائمة التسوق : قبل الذهاب للتسوق يجب إعداد قائمة بالاحتياجات الفعلية، والالتزام التام بما يرد بها، فلا تشتري شيئا خارجها، والمعادلة هنا بسيطة جدا، فأنت لا تحتاج حقا للأشياء التي لم تضعها في قائمتك، لو كنت تحتاجها فعلا لوضعتها في قائمتك منذ البداية، لكنها عوامل الإغراء التي تدفعك لشراء ما لا تحتاجه.

: قبل الذهاب للتسوق يجب إعداد قائمة بالاحتياجات الفعلية، والالتزام التام بما يرد بها، فلا تشتري شيئا خارجها، والمعادلة هنا بسيطة جدا، فأنت لا تحتاج حقا للأشياء التي لم تضعها في قائمتك، لو كنت تحتاجها فعلا لوضعتها في قائمتك منذ البداية، لكنها عوامل الإغراء التي تدفعك لشراء ما لا تحتاجه. التسوق المنتظم منتصف الأسبوع : اجعل التسوق أمرا منتظما، مثلا خطط لشراء ما تحتاجه عائلتك في يوم معين كل أسبوع، وحسب الدراسات فإن أفضل أيام التسوق تكون في منتصف الأسبوع، يوم الاثنين مثلا، بدلا من التسوق أيام الجمعة أو السبت، إذ تكون الأسعار أغلى. وهنا التزم بذلك فلا تذهب للتسوق إلا في هذا اليوم، واحرص كل الحرص أن تشتري الأشياء الأساسية الموجود في القائمة.

: اجعل التسوق أمرا منتظما، مثلا خطط لشراء ما تحتاجه عائلتك في يوم معين كل أسبوع، وحسب الدراسات فإن أفضل أيام التسوق تكون في منتصف الأسبوع، يوم الاثنين مثلا، بدلا من التسوق أيام الجمعة أو السبت، إذ تكون الأسعار أغلى. وهنا التزم بذلك فلا تذهب للتسوق إلا في هذا اليوم، واحرص كل الحرص أن تشتري الأشياء الأساسية الموجود في القائمة. الابتعاد عن الإغراء : تجنب المرور بالممرات ذات الإغراء العالي أثناء التسوق، مثلا ثمة ممرات خاصة لكافة أنواع الشكولاتة والبسكويت والمقرمشات والمشروبات وغيرها، ابتعد عن هذه الممرات فهي غير ضرورية، ومجرد مرورك بها هو استسلام للإغراء.

: تجنب المرور بالممرات ذات الإغراء العالي أثناء التسوق، مثلا ثمة ممرات خاصة لكافة أنواع الشكولاتة والبسكويت والمقرمشات والمشروبات وغيرها، ابتعد عن هذه الممرات فهي غير ضرورية، ومجرد مرورك بها هو استسلام للإغراء. احصل على بطاقة تسوق : ثمة كثير من المتاجر التي تعرض خصومات حقيقية قد تصل إلى 10% إذا كنت مشتركا بها، وهي تعطيك بطاقة خاصة للتسوق مقابل بعض المعلومات مثل رقم جوالك وبريدك الإلكتروني، إن الحصول على هذه البطاقات يعني الحصول على خصومات حقيقية وفورية لكل مشترياتك في ذلك اليوم.

: ثمة كثير من المتاجر التي تعرض خصومات حقيقية قد تصل إلى 10% إذا كنت مشتركا بها، وهي تعطيك بطاقة خاصة للتسوق مقابل بعض المعلومات مثل رقم جوالك وبريدك الإلكتروني، إن الحصول على هذه البطاقات يعني الحصول على خصومات حقيقية وفورية لكل مشترياتك في ذلك اليوم. التسوق وقت التنزيلات: احرص على التسوق وقت العروض والتنزيلات الكبرى، فثمة خصومات حقيقية في هذه الفترة قد تصل إلى 50%، وهنا وقّت المشتريات الكبرى مثل الأدوات الكهربائية والأثاث لتكون في هذه الفترة.

3- القيادة الذكية

ترتفع أسعار البنزين يوما بعد يوم، وتعتبر فاتورة الوقود أحد الأعباء الحقيقية لدى كثير من الناس، وفي هذا السياق يمكنك توفير المال عن طريق التنقل الذكي والقيادة الحكيمة لسياراتك من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيادة الهادئة : إن طريقة قيادتك لها تأثير كبير على استهلاكك للوقود، وهنا فإن القيادة الهادئة وغير المتهورة، وعدم تجاوز السرعات المحددة يُعد عاملا مهما في توفير الوقود، فالسرعة والقيادة المتهورة لا تؤدي لاستهلاك الوقود فقط، بل تؤدي أيضا لتآكل السيارة، والقيادة بسلاسة وبسرعة متساوية يمكن أن تساعدك على الابتعاد مسافة أكبر مع كل قطرة وقود.

: إن طريقة قيادتك لها تأثير كبير على استهلاكك للوقود، وهنا فإن القيادة الهادئة وغير المتهورة، وعدم تجاوز السرعات المحددة يُعد عاملا مهما في توفير الوقود، فالسرعة والقيادة المتهورة لا تؤدي لاستهلاك الوقود فقط، بل تؤدي أيضا لتآكل السيارة، والقيادة بسلاسة وبسرعة متساوية يمكن أن تساعدك على الابتعاد مسافة أكبر مع كل قطرة وقود. حافظ على صيانة سيارتك : إن العناية الجيدة بسيارتك يمكن أن تساعد، كذلك، في تحسين استخدام الوقود، فعمليات الصيانة المتكررة، وتغيير الزيت بانتظام، تجعل سيارتك أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع توفير كلف الصيانة العالية التي ستدفعها في حالة الإهمال.

: إن العناية الجيدة بسيارتك يمكن أن تساعد، كذلك، في تحسين استخدام الوقود، فعمليات الصيانة المتكررة، وتغيير الزيت بانتظام، تجعل سيارتك أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع توفير كلف الصيانة العالية التي ستدفعها في حالة الإهمال. التنقل الجماعي: يستخدم العديد من زملاء العمل التنقل الجماعي في سيارة واحدة بدلا من ذهاب كل منهم بمفرده في سيارته للعمل، وهذه خطوة ذكية للتوفير والتقليل من استهلاك الوقود، إذ يتيح لك استخدام السيارة مع الأصدقاء وزملاء العمل تقاسم تكلفة الوقود.

4- توفير الكهرباء

تعتبر فاتورة الكهرباء العالية أحد الهموم الكبرى للعائلات، وهنا يمكنك توفير مئات الدولارات سنويا في هذه الفاتورة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة والفعالة، منها:

افصل مصاصي الدماء : هل سمعت من قبل عن مصاصي دماء الطاقة؟ تستمر أجهزتك الإلكترونية في استهلاك الطاقة حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام. افصل شواحن أجهزتك، ووحدات تحكم الألعاب وأجهزة التلفاز عندما لا تستخدمها، وأغلق مصابيح الإنارة في الغرف التي لا تستخدمها، هو جهد بسيط يمكن أن يحدث فرقا كبيرا على المدى الطويل.

: هل سمعت من قبل عن مصاصي دماء الطاقة؟ تستمر أجهزتك الإلكترونية في استهلاك الطاقة حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام. افصل شواحن أجهزتك، ووحدات تحكم الألعاب وأجهزة التلفاز عندما لا تستخدمها، وأغلق مصابيح الإنارة في الغرف التي لا تستخدمها، هو جهد بسيط يمكن أن يحدث فرقا كبيرا على المدى الطويل. استخدم المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة : تستخدم مصابيح "إل إي دي" (LED) طاقة أقل بنسبة 70% تقريبا من المصابيح التقليدية، فضلا عن أن عمرها التشغيلي أطول، حيث يمكن أن تواصل العمل 25 مرة أكثر من المصابيح العادية.

: تستخدم مصابيح "إل إي دي" (LED) طاقة أقل بنسبة 70% تقريبا من المصابيح التقليدية، فضلا عن أن عمرها التشغيلي أطول، حيث يمكن أن تواصل العمل 25 مرة أكثر من المصابيح العادية. الابتعاد عن ساعات الذروة: استخدم أجهزتك خارج ساعات الذروة لخفض فاتورتك الشهرية، وغالبا ما تفرض شركات الطاقة أسعارا أقل عندما يكون الطلب أقل، مثلا قبل الساعة 3 مساء وبعد الساعة 7 مساء. حاول غسل ملابسك ليلا أو تشغيل غسالة الأطباق في الصباح.

5- خفض الاشتراكات الشهرية

نشترك في أشياء كثيرة قد لا نحتاجها، مثل خدمات قنوات تلفزيونية معينة، واشتراك الإنترنت الشهري عالي التكلفة في المنزل، واشتراكات أخرى لأفراد العائلة في خدمة الهاتف المحمول، وبطاقات اتصال واشتراكات أخرى عديدة قد لا نحتاجها جميعا.

تستطيع التوفير عن طريق معرفة نوعية الاتصالات والخدمات التي تحتاجها، والاستغناء عن تلك الفائضة عن الحاجة، مثلا هل تحتاج أن تشاهد هذه القنوات التلفزيونية أم يمكنك الاستغناء عنها؟ وهل تحتاج لهذا النوع من الاشتراك الشهري في خدمة الهاتف المحمول، أم يمكنك الاستغناء عنه؟، أو على الأقل التقليل من قيمة الدفعة الشهرية من خلال الحصول على حزمة اشتراك أرخص من التي لديك.

الشيء نفسه ينطبق على باقي أفراد العائلة، وهنا يجب توحيد شركة الاتصالات التي تشترك بها أفراد العائلة ما من شأنه إحداث توفير فوري في تكلفة الاتصال.