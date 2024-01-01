مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة لما يصل إلى 20%
1/1/2024
قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت اليوم الاثنين أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20%.
- أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 9 محطات 6 جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من 5 جنيهات.
- أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة 8 جنيهات صعودا من 7 جنيهات.
- أصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد على 23 محطة 12 جنيها صعودا من 10 جنيهات.
- قال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد على 23 محطة وسعرها 15 جنيها.
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6% في العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولطالما عانى نظام مترو القاهرة -المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض- من خسائر.
ووسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن 3 خطوط عاملة.
المصدر : رويترز