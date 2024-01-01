تقرير: 31 مليار دولار إنفاق الصندوق السيادي السعودي في 2023

أظهر تقرير نُشر اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، البالغة 124 مليار دولار تقريبا.

وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي للمملكة) 31.5 مليار دولار في 2023 من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة غلوبال إس.دبليو.إف، التي تتتبع نشاطات صناديق الاستثمارات السيادية في العالم.

وساعد الأداء القوي في البورصات العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم، بلغ 11.2 تريليون دولار.

وقال التقرير، إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة -وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم- بلغ مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في 2023.

ومع ذلك فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل 21% عنه في 2022.

وتراجعت استثمارات صندوق جي.آي.سي السيادي السنغافوري، الذي سجل أكبر إنفاق بين صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية، 48% في 2023، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.

وأظهر التقرير أن الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها في إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية.

وتسجل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40% من استثمارات صناديق الثروة السيادية.

وزارة الرياضة تُعلن البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.https://t.co/dtY2IcGFAJ#واس_رياضي pic.twitter.com/FVeQO5uNx7 — واس الرياضي (@SPA_Spor) December 31, 2023

الألعاب والرياضة

لم يكشف تقرير غلوبال إس.دبليو.إف عن الاستثمارات الفردية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لكن الإنفاق السخي للصندوق على رياضتي كرة القدم والغولف، أحدث ضجة في عالم الرياضة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيسيطر على 4 من أكبر أندية كرة القدم في المملكة؛ وهي: الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، الذي يقود فريقه كريستيانو رونالدو.

وبعيدا عن الإنفاق السخي على الرياضة، كانت أكبر استثمارات المملكة في قطاعات أخرى، وجاء 42% من الإنفاق في الداخل.

وشملت عمليات الشراء الكبيرة إنفاق 4.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة الألعاب الأميركية سكوبلي، و3.6 مليار دولار لشراء قسم تأجير الطائرات في ستاندرد تشارترد، و3.3 مليار دولار لشراء شركة (حديد) لصناعة الصلب.

ويسلط تقرير غلوبال إس.دبليو.إف الضوء -أيضا- على خطط الصندوق لإطلاق شركة طيران وعلامة تجارية للسيارات الكهربائية، كما يشير إلى أن الصندوق يمتلك حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات: أكتيفيجن بليزارد، وإلكترونيك آرتس، وتيك تو، في إطار خطط لجعل المملكة مركزا للألعاب الإلكترونية.

وحول ما يتعلق بـ 2024، توقعت غلوبال إس.دبليو.إف أن تتجاوز أصول جميع المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة -بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وصناديق التقاعد- المستوى القياسي السابق المسجل في 2021 عندما بلغت أصول خاضعة مدارة نحو 50.8 تريليون دولار.