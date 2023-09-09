الهند تطلق تحالفا عالميا للوقود الحيوي خلال قمة العشرين

أعلنت الهند -اليوم السبت- إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي لتعزيز استخدام الوقود النظيف.

ومن شأن التحالف -الذي يضم الولايات المتحدة والبرازيل عضوين مؤسسين- أن يساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف خفض صافي الانبعاثات للصفر من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تصريحات أمام زعماء مجموعة العشرين في القمة، "نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي. والهند تدعوكم جميعا للانضمام إلى هذه المبادرة".

وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري -يوليو/تموز الماضي- إن التحالف سيقدم مساعدة بتشجيع تجارة الوقود الحيوي العالمية وتطوير سياسات ملموسة بشأن تبادل الدروس وتعزيز تقديم الدعم الفني لبرامج الوقود الحيوي الوطنية في أنحاء العالم.

كما أعلن قادة مجموعة العشرين أنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، متعهّدين بتسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.

وتخطط الهند لبناء 12 مصفاة حيوية لإنتاج الوقود من مواد تشمل بقايا النباتات.

وتستضيف نيودلهي قادة الاقتصادات الكبرى لحضور قمة مجموعة العشرين، وستشهد توقيع عدد من الاتفاقات المهمة، حسب مسؤولين مطلعين.