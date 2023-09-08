أميركا تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع الهند

أعلنت الولايات المتّحدة -الجمعةَ- أنّها اتّفقت مع الهند على حلّ آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي عشية قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي في بيان إنّ "اتّفاق اليوم يحلّ النزاع المتبقّي منذ فترة طويلة ويفتح فصلا جديدا من التعاون الثنائي الذي سيعمّق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند".

ويتعلّق النزاع بين البلدين بالدواجن، وعلى وجه الخصوص بقيود فرضتها الهند على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتّحدة بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور.

وفي إطار الاتّفاق الذي تمّ الإعلان عنه الجمعة، وافقت الهند على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأميركية مثل الديك الرومي والبط المجمّد، إلى جانب التوت الأزرق الطازج والتوت البرّي.

وشدّدت تاي على أنّ هذه التخفيضات الجمركية ستعزّز الفرص الاقتصادية للمنتجين الأميركيين في "سوق أساسية".

وكان البلدان اتّفقا في يونيو/حزيران الماضي على إنهاء 6 نزاعات بينهما أمام منظمة التجارة العالمية، كما وافقت الهند أيضا على خفض التعرفات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية مثل الحمّص والعدس، جاء ذلك خلال زيارة دولة قام بها رئيس الوزراء الهندي للولايات المتحدة، وحينها أُعلن التوصل أيضا إلى اتفاقات بشأن محركات طائرات مقاتلة، والاستثمار في أشباه الموصلات، والتعاون الفضائي.