اليوان عند أدنى مستوى منذ 2007 والدولار يتسيّد أسواق العملات

تراجع اليوان الصيني اليوم الخميس إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2007 بعيد انخفاض الصادرات، بجانب مخاوف من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تسيدت فيه العملة الأميركية أسواق العملات.

وفقد سعر صرف العملة الصينية عند قرابة 9 صباحا بتوقيت غرينتش 0.12% من قيمته ليسجّل 7.3269 للدولار الواحد، بعيد بلوغه مستوى 7.3276 للدولار، وهو الأدنى منذ ديسمبر/كانون الأول 2007.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية اليوم الخميس أن صادرات البلاد انخفضت 8.8% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، في حين تراجعت الواردات 7.3%، مما يزيد الضغوط على قطاع الصناعات التحويلية الضخم بالبلاد في ظل هبوط الطلب في الداخل والخارج.

وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو 5%، في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات، فضلا عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان.

الدولار يواصل رحلة الصعود

وفي أسواق العملات أيضا، أدى صعود الدولار بقوة لدفع الين الياباني إلى أقل مستوى في 10 أشهر اليوم الخميس، وإبقاء اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في 3 أشهر، في وقت وضع فيه المستثمرون كامل ثقتهم في الاقتصاد الأميركي، الذي لا يزال قويا رغم قتامة توقعات النمو العالمي.

وفي اليابان، واصل المتعاملون ترقب التدخل المحتمل للسلطات مع مواجهة الين صعوبات جمة للصعود مقابل الدولار القوي، وسط تحذيرات من مغبة موجة بيع للعملة.

وصعد الدولار لذروة جديدة عند 147.875 ينا في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تترد العملة الأميركية وتخسر 0.1%.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى 104.9 نقاط متمسكا ببعض المكاسب التي حققها خلال الجلسة السابقة إثر الصعود لذروة 6 أشهر مع تسجيل قطاع الخدمات الأميركي زخما قويا في أغسطس/آب الماضي على غير المتوقع.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.12% مسجلا 1.0714 دولار بعد أن هوى أمس الأربعاء لأقل مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.32% إلى 1.2465 دولار في أحدث قراءة بعد أن تراجع إلى أقل مستوى في 3 أشهر في الجلسة السابقة.

كما تراجع الدولار الأسترالي 0.2% قبل أن يعود إلى الصعود في أحدث التعاملات عند 0.6387 مقابل الدولار، في حين تم تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5871 دولار.