اقتصاد

السفر الجوي العالمي يستعيد مستويات ما قبل كوفيد-19

The International Air Transport Association (IATA) logo is seen at the International Tourism Trade Fair ITB in Berlin, Germany, March 7, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch
توقعات ببلوغ عدد المسافرين 4 مليارات و350 مليونا ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة (رويترز)
7/9/2023

شهدت شركات الطيران نشاطا قويا في يوليو/تموز الماضي، وهي فترة ذروة السفر في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في تقرير له إن الطلب العالمي على السفر الجوي ارتفع بنسبة 26.2% خلال تلك الفترة على أساس سنوي مقتربا من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف الاتحاد أن حجم الطلب وصل 95.6% مقارنة بمستويات الشهر المماثل من عام 2019، أي قبل الجائحة التي عصفت بالقطاع.

وحسب التقرير الشهري، ارتفعت حركة المرور المحلية للسفر بنسبة 21.5% مقارنة بيوليو/تموز 2022، وكانت أعلى بنسبة 8.3% من نتائج الشهر المماثل في 2019.

وتعد مستويات الطلب المحلي في يوليو/تموز الأعلى على الإطلاق، مدعومة بقوة بالطلب المتزايد في السوق المحلية الصينية.

وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش إن الطائرات كانت ممتلئة خلال يوليو/تموز مع استمرار الناس في السفر بأعداد أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف والش أن الأهم من ذلك هو أن مبيعات التذاكر الآجلة تشير إلى أن ثقة المسافرين لا تزال مرتفعة، وهناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن استمرار التعافي.

ويتوقع الاتحاد أن يعاود عدد المسافرين في العام الجاري النمو مسجلا مستويات ما قبل كورونا عند 4 مليارات و350 مليونا.

ووفق تقدير مؤسسات دولية، تُقدر خسائر قطاع الطيران بـ10% من إجمالي خسائر اقتصادات العالم، والتي تجاوزت 21 تريليون دولار بسبب تداعيات الجائحة.

المصدر : الجزيرة + وكالات