العراق يعلن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن

أعلنت السلطات العراقية اليوم السبت، إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، مبينة أن إطلاق التيار سيكون خلال أيام.

وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إن المشروع يهدف إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة تصل إلى 150 ميغاوات خلال المرحلة الأولى.

وأضاف أن عقود الربط مع دول الجوار ماضية حسب الاتفاق، مشيرا إلى أن الربط الخليجي السعودي مع العراق ماض بشكل صحيح، ولا يواجه أي مشكلة.

وبين بأن الوزارة أعطت وعودا سنة 2023 بأن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاوات، وهذا ما تم تحقيقه. وأوضح "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره العراقي حينها مصطفى الكاظمي، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين، بحيث يتم تزويد العراق بـ150 ميغاوات في المرحلة الأولى ثم 500 ميغاوات في المرحلة الثانية، فـ900 ميغاوات في المرحلة الثالثة.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ففي حين أنه ينتج نحو 24 ألف ميغاوات حاليا، فإنه يحتاج إلى نحو 37 ألفا، وهو ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة في البلاد.

وفي يونيو /حزيران الماضي، دخل مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج حيز التنفيذ، وسط خطط بغداد لتأمين احتياجاتها من الكهرباء بالتزامن مع زيادة الطلب محليا، بحسب ما أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ومن المقرر أن يمتد خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج من محطة الوفرة في الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق، بسعة تصل إلى 600 ميغاوات كمرحلة أولى.

وتسعى بغداد إلى تنويع مصادر استيراد الكهرباء، بعد أن كانت تعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.