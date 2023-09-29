أردوغان: نهدف لأن تتجاوز صادرات الدفاع التركية 6 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف لأن تتجاوز صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية 6 مليارات دولار. جاء ذلك في كلمة خلال "مهرجان تكنوفيست" لتقنية الطيران والفضاء في مطار تشيغلي بمدينة إزمير (غرب)، ويستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار إلى أن "المهرجان" الذي يعدّ أكبر فعالية لتقنية الطيران والفضاء في العالم، استقبل 330 ألف زائر حتى الآن، في نسخته الحالية بإزمير. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحدث سيكون فعالية تليق بمدينة إزمير ومئوية تأسيس الجمهورية التركية.

وأضاف "نعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعا مهما في الصناعات الدفاعية"، مشيرا إلى استمرار الاختبارات على المقاتلة المسيّرة "قزل إلما" بشكل سريع.

ونبه بأن "قزل إلما" المحلية ستحدث تأثيرا مضاعفا في القوة الجوية لتركيا عقب استكمال اختباراتها، وستفتح آفاقا جديدة في هذا المجال مع دخولها مخزون الجيش.

كما أشار إلى استمرار العمل بمشروع الطائرة القتالية المحلية من الجيل الخامس "قآن"، وترسيخ تركيا مكانتها الرائدة في مجال المسيّرات بواسطة "أقنجي تيها"، و"أق صونغور". وذكّر بدخول السفينة "تي سي جي الأناضول" المحلية، التي تعدّ أول حاملة مسيّرات في العالم الخدمة ورفعها العلم التركي.

وأضاف أردوغان، أنه بالتوازي مع الحملات المعنية بالصناعات الدفاعية، تشهد صادرات تركيا زيادة مضطردة في هذا القطاع، قائلا، "هدفنا هذا العام في الصادرات الدفاعية أن تتجاوز 6 مليارات دولار".

وتابع، "فكما زدنا صادراتنا في هذا المجال من 248 مليون دولار (في 2002) إلى 4.5 مليارات دولار العام الماضي، سنتخطى هذه الأرقام -أيضا- إن شاء الله".

وانطلق "مهرجان تكنوفيست" لتقنية الطيران والفضاء في ولاية إزمير غرب تركيا، الأربعاء الماضي، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في العالم.

يُذكر أن "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض اختراعاتهم التقنية؛ مثل: الصواريخ والإنسان الآلي، بدعم من مؤسسات حكومية. واحتضنت إسطنبول فعاليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان، والأول من مايو/أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/آب الفائت، و3 سبتمبر/أيلول الجاري.