"قطر للطاقة" توقع عقدا بـ3.9 مليار دولار مع هيونداي لبناء 17 ناقلة غاز

وقّعت "قطر للطاقة" عقدا بـ 14.2 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة، لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

وقالت الشركة القطرية، إن الصفقة تمثل بداية المرحلة الثانية من برنامجها لبناء أسطول بحري للناقلات، يدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال القطري وغولدن باس في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الاتفاقية ترفع إجمالي عدد السفن الجديدة لها وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع خطة لزيادة العدد مستقبلا.

وكانت قطر للطاقة تعاقدت على بناء 60 ناقلة في المرحلة الأولى من البرنامج، ويجري بناؤها في الأحواض الكورية والصينية.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، "تشكل هذه الاتفاقية علامة فارقة أخرى في علاقتنا طويلة الأمد مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ومع صناعة بناء السفن الكورية بشكل عام".

استمرارا بتنفيذ برنامجها التاريخي لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال قطر للطاقة توقع عقدا جديدا بقيمة 14,2 مليار ريال قطري لبناء ناقلات للغاز الطبيعي المسال مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/8Ronv1L6bE — QatarEnergy (@qatarenergy) September 27, 2023

وأضاف، "ستبني شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ناقلات الغاز الطبيعي الـ17 بأعلى المواصفات والمعايير الفنية والقياسية والبيئية، التي ستضمن الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود، وخفض كبير في انبعاثات الكربون".

من جهته، قال كا سام هيون نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية، "لدينا إيمان راسخ بأن هذه الفرصة ستعزز علاقة التعاون طويلة الأمد بين شركتينا وبلدينا".

وأضاف، "نحن ملتزمون تماما بالإسهام في هذا المشروع بأحدث التقنيات والخبرات، لضمان نقل أكثر أمانا وكفاءة وموثوقية للغاز الطبيعي المسال من قطر إلى جميع أنحاء العالم".

ويعدُّ برنامج قطر للطاقة لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث سيؤدي دورا مهما في تلبية متطلبات الشحن المستقبلية، مع التوسع في طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، وفق ما ذكر بيان الشركة القطرية.