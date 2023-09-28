النفط يقفز بدعم تراجع المخزونات الأميركية وشح المعروض العالمي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 96.71 دولارا للبرميل، قبل أن تستقر عند 94.88 دولارا، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 94.33 دولارا.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 943 ألف برميل خلال الأسبوع إلى ما دون 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2022.

وتقترب المخزونات في كاشينغ من مستويات منخفضة قياسية بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير مما أثار المخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز وما إذا كان سينخفض إلى ما دون الحد الأدنى لمستويات التشغيل.

وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.