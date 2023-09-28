أرامكو تدخل نشاط الغاز المسال بشراء حصة في شركة أميركية

دخلت شركة أرامكو السعودية نشاط الغاز الطبيعي المسال، حيث اتفقت على الاستحواذ على حصة أقلية في شركة "مِد أوشن" الأميركية مقابل 500 مليون دولار مع خيار زيادة حجم المساهمة.

واعتبر رئيس التنقيب والإنتاج في "أرامكو" ناصر النعيمي أن الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية الشركة السعودية لتصبح لاعبا عالميا في أنشطة الغاز المسال.

وتعمل "مد أوشن" على الاستحواذ على حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز المسال، وهي مملوكة لشركة الاستثمار الأميركية "إي.آي.جي بارتنرز"، التي قادت قبل عامين تحالف شركات لشراء 49% في نشاط "أرامكو" المتعلق بخطوط أنابيب النفط في صفقة ضخت 12 مليار دولار للشركة السعودية.

وقال النعيمي "لا شك في أن مِد أوشن للطاقة مجهزة جيدا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية رغبتنا في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قالت "مِد أوشن" إنها اتفقت مع شركة "طوكيو غاز" اليابانية على شراء حصصها في محفظة مكونة من 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال مقابل 2.15 مليار دولار.

وقالت مصادر لرويترز في يوليو/تموز إن شركة "إي.آي.جي" تسعى من خلال مستثمرين دوليين، لا سيما في الشرق الأوسط، لشراء حصة تمنحها بعض السيطرة في "مِد أوشن"، وهي جزء من تحالف يستحوذ على شركة "أوريجن إنرجي" الأسترالية مقابل 10.2 مليارات دولار.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، في بيان "نتوقع نموا قويا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحول الطاقة. ولا شك في أن الغاز يُعد وقودا حيويا والمادة الأولية في مختلف الصناعات".

وأضاف "نعتقد أنه سيكون مهما لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة"، وأكد أن هذا الاستحواذ "يمثل أول استثمار عالمي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال".

وأعلنت أرامكو عن أرباح سنوية قياسية بلغت 161.1 مليار دولار في 2022، مما سمح للسعودية بتحقيق أول فائض في ميزانيتها السنوية منذ نحو عقد من الزمن، إلا أن أرباحها انخفضت على أساس سنوي خلال الربعين الأوليّن من عام 2023.