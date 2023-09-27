محافظ البنك المركزي الإيراني في قطر لتعزيز العلاقات

وصل محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين -اليوم الأربعاء- إلى العاصمة القطرية الدوحة لتعزيز العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء -التي أوردت الخبر- أن الزيارة تأتي في إطار الدبلوماسية الإقليمية للحكومة، وأيضا من أجل تعزيز وتطوير التعاون النقدي والمصرفي، وتوظيف القدرات الاقتصادية المشتركة مع الجيران.

وسيلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني -خلال هذه الزيارة التي يرافقه فيها نائب شؤون النقد الأجنبي في هذا البنك- محافظ البنك المركزي القطري الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني.

ومنتصف الشهر الجاري، وبناء على صفقة تبادل السجناء بين إيران وأميركا بوساطة قطرية، افتُتحت 6 حسابات مصرفية إيرانية في بنكين بدولة قطر برصيد يصل إلى نحو 6 مليارات دولار، وهو ما اعتبر تخفيفا للعقوبات الغربية على إيران.