رئيس شركة "إيفرغراند" الصينية قيد الإقامة الجبرية

أفادت وكالة بلومبيرغ -اليوم الأربعاء- بأن رئيس شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون "إيفرغراند" وُضع قيد الإقامة الجبرية، في وقت تواجه فيه المجموعة ضغوطا متزايدة من دائنيها.

وبلغت ديون "إيفرغراند" -التي تتصدر صعوباتها الجمة عناوين الأخبار منذ فترة- في نهاية يونيو/حزيران الماضي 328 مليار دولار.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر -لم تكشف عن هويتها- أن السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضا باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان) مطلع الشهر الجاري.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، قالت الشرطة في مدينة شنغن الجنوبية إنها أوقفت عددا من موظفي "إيفرغراند"، من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.

وشهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى، لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارا من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها؛ مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين، وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وأثرت هذه الأزمة غير المسبوقة في الأشهر الأخيرة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة "كانتري غاردن" التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

ومساء الأحد، أعلنت "إيفرغراند" -في بيان- أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة "هينغدا" العقارية التابعة لها تخضع للتحقيق، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وكان شو جيايين عام 2017 أغنى رجل في آسيا، حيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار.

لكن منذ الانتكاسات التي تعرضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار عام 2022، حسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.