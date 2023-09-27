رئيس البنك الدولي يتوقع زيادة الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا -الثلاثاء- إن المساهمات الجديدة المقترحة من الدول الغنية في إطار كفاية رأس المال قد تعزز قدرة البنك على الإقراض بنحو ما بين 100 و125 مليار دولار على مدى عقد.

وأضاف بانغا -في كلمته أمام منتدى لمجلس العلاقات الخارجية- إن المساهمات قد تأتي من خارج هيكل المساهمين المعتادين للبنك الدولي والمساهمات الاعتيادية من الدول في تمويل وكالة التنمية الدولية للدول الأكثر فقرا.

وأشار إلى أن المساهمات ستشمل طلب الميزانية التكميلية التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة 2.25 مليار دولار للبنك الدولي، إلى جانب مساهمات متوقعة من ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والدول الإسكندنافية.

وصرح بانغا "أعتقد أنه إذا تحقق كل هذا، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيمكننا جمع ما بين 100 و125 مليار دولار من قدرة الإقراض الإضافية في البنك، وهو أمر جيد نوعا ما. ليس كافيا، لكنه جيد".

وقد تؤدي مثل هذه المساهمات إلى زيادة بأكثر من الضعفين في خطوة البنك في وقت سابق من هذا العام لزيادة ما يُعرف بمعدل الرافعة المالية للحصول، على 50 مليار دولار إضافية من الإقراض للمساعدة في التحول المناخي وتحديات التنمية العالمية الأخرى.

وقال بانغا إنه لم يعقد بعد أي مناقشات مع الولايات المتحدة والصين بشأن الزيادة العامة في رأس المال وتغيير هيكل المساهمين في البنك.

وأضاف أن الصين والهند والبرازيل اضطلعت بحصة أكبر في البنك في زيادة رأس المال عام 2018، ويرجح أن ترغب في مشاركة أكبر في زيادة رأس المال في المستقبل.

وأوضح بانغا أن الصين كانت "شريكا بناء" للبنك، لأنها تتعاون في مجالات تشمل المناخ والرعاية الصحية والتنمية الريفية.