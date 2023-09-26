"قطر للطاقة" تزود "ماروبيني" اليابانية بالنافتا لـ 10 سنوات

وقعت "قطر للطاقة" اتفاقية لتزويد شركة "ماروبيني" اليابانية التجارية بالنافتا مدة 10 سنوات. وبموجب الاتفاقية، ستصدر الشركة القطرية ما يناهز 1.2 مليون طن سنوياً للشركة اليابانية اعتبارا من الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة مع انتهاء أجل اتفاقية مماثلة أبرمت في العام 2018 لبيع النافتا لمدة 5 سنوات.

والنافتا مصطلح يطلق على العديد من السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال يحصل عليها من خلال تقطير العديد من المركبات العضوية، وتستخدم كمذيبات للدهون والأصماغ وغيرها.

ووقعت الاتفاقية كل من "قطر للطاقة"، بالنيابة عن شركة "قطر للبترول" لبيع المنتجات البترولية المحدودة، وشركة "ماروبيني" للبترول المحدودة، التابعة لمؤسسة "ماروبيني".

وترتبط "قطر للطاقة" مع "ماروبيني" بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد من خلال استثمارات مشتركة في قطاع الطاقة في قطر، تشمل محطتي الخرسعة للطاقة الشمسية ومسيعيد للطاقة.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة" إن "الاتفاقية تعزز العلاقة التاريخية والإستراتيجية المثمرة بين قطر للطاقة ومؤسسة ماروبيني التي تمتد لعدة عقود. ونحن نعتز بالتعاون المستمر مع شركائنا اليابانيين مثل مؤسسة ماروبيني، وهو ما يعزز من ثقة اليابان بدولة قطر كمورد للطاقة ويسهم في تعميق التعاون بين البلدين".

وتُصنف "ماروبيني" كأكبر مؤسسة تجارية للبتروكيميائيات في آسيا، وتستورد مختلف أنواع النافتا من قطر منذ 37 عاما، وهو ما مكّنها من خدمة مجموعة متنوعة من المستهلكين النهائيين في اليابان.

وأوضح بيان صادر عن "قطر للطاقة" اليوم أن الاتفاقية الجديدة "تستند إلى العلاقة الناجحة والطويلة الأمد التي يتمتع بها الطرفان، وتأتي استكمالا لاتفاقية تم التوقيع عليها عام 2018 لبيع النافتا لمدة 5 سنوات تنتهي في سبتمبر/أيلول الجاري".