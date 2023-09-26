الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، ووصلت خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31%.

وأعلن البنك المركزي التركي أمس سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، وتشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة، كما بدأ في أغسطس/آب الماضي بالتخلي تدريجيا عن برنامج لحماية الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف.

وكان "المركزي التركي" أعلن الخميس الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30% لمواجهة التضخم، وهذا أعلى مستوى في 20 عاما.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، قال البنك المركزي التركي إنه توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة، كما تحول عن سياساته النقدية السابقة بخفض سعر الفائدة وأقدم على عمليتي رفع قويتين لها خلال أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري، وفقدت الليرة نحو 24% من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.

وتتزايد المخاوف في تركيا من تسارع رفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة التي وصلت إلى 30%، مقارنة بأقل من 10% قبل 4 أشهر، ويخشى قطاع الأعمال تداعيات سلبية تتمثل في زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التصديرية.