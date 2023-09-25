اقتصاد|مصر

مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول

epa08003783 Crude Oil Tanker SALAMINA sails through the Suez Canal in Ismailia, Egypt, 17 November 2019, as Egypt marks the 150th anniversary of the Canal's opening to international navigation. According to the Suez Canal Authority figures, 1.3 million vessels have transited the waterway since its inauguration on 17 November 1869, generating revenues amounting to 135.9 billion US dollars. EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM
مصر تسعى لزيادة إنتاجها من الثروات البترولية (وكالة الأنباء الأوروبية)
25/9/2023

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الاثنين طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة.

وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة حتى 25 فبراير/شباط 2024، وأضافت الوزارة أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية، واثنتين في الصحراء الشرقية، و7 مناطق في خليج السويس، و4 مناطق في البحر الأحمر.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن المزايدة الجديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وأضاف أن مصر بهذا الطرح "تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط".

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزا إقليميا للطاقة.

المصدر : رويترز