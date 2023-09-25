النفط يرتفع مع استمرار الحظر الروسي لصادرات الوقود

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات شح الإمدادات، بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود، وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% إلى 93.96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت 3 سنتات عند التسوية يوم الجمعة.

وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.57 دولارا للبرميل بارتفاع 0.6%.

وقال توني سيكامور المحلل لدى "آي جي ماركتس" إن أسعار النفط الخام "بدأت الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول".

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10% في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وكانت موسكو حظرت صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول مؤقتا الأسبوع الماضي، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار 8 ليصل إلى 507 منصات الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2022، رغم ارتفاع الأسعار، حسبما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.