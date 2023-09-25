المركزي التركي يعلن إجراءات لدعم الليرة

أعلن البنك المركزي التركي سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقالت محافظة البنك حفيظة أركان إن الإجراءات تشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف.

وتتيح هذه الخطوة للبنوك عرض أسعار فائدة أقل. وأكدت محافظة المركزي التركي أن الإجراءات الجديدة تهدف لزيادة الطلب المحلي والدولي على الأصول بالليرة.

يُذكر أن البنك بدأ الشهر الماضي التخلي تدريجيا عن برنامج لحماية الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف.

وتشهد الليرة التركية تراجعا جديدا أمام الدولار لتصل إلى قرب أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم بـ 27.20 ليرة للدولار.

وكان أدنى مستوى على الإطلاق سجلته العملة التركية الشهر الماضي عند 27.28 ليرة للدولار الواحد.

ويُرجع خبراء اقتصاد سبب الانخفاض المتكرر لليرة رغم رفع معدلات الفائدة وآخرها عند 30%، إلى أن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي في البلاد الذي يقترب من 60%.

إجراءات

والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 30% لمواجهة التضخم، وهذا أعلى مستوى في 20 عاما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك.

وهذه ثالث مرة يرفع فيها المركزي التركي معدل الفائدة منذ يونيو/حزيران الماضي.

ولفت المركزي التركي إلى أن المسار القوي في الطلب المحلي، وارتفاع أسعار النفط، يخلف ضغوطا تصاعدية إضافية على التضخم.

وأكد بيان البنك أن لجنة السياسة النقدية قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل السيطرة على التضخم.

كما ذكر المركزي التركي، في البيان، أن اللجنة ستواصل اتخاذ قرارات التشديد الائتماني إلى جانب زيادة أسعار الفائدة.