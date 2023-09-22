تركيا استقبلت نحو 37 مليون سائح خلال 8 أشهر

استقبلت تركيا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 36 مليون و754 ألف سائح، وذلك وفق بيان وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن أول 8 أشهر من العام شهدت زيادة في عدد السياح بنحو 14% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وجاء السياح الروس في المرتبة الأولى بـ4 ملايين و351 ألفا و254، ثم الألمان بـ4 ملايين و82 ألفا و994، بينما حل الإنجليز في المرتبة الثالثة بمليونين و652 ألفا و188.

وسجل أغسطس/آب الماضي زيادة في عدد السياح بنسبة 5.65% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، وجاء السياح الألمان في المرتبة الأولى ثم الروس فالبريطانيون تلاهم الإيرانيون والبولنديون.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات تركيا من قطاع السياحة بلغت العام الماضي نحو 46.28 مليار دولار، وفق هيئة الإحصاء التركية.

وأوضحت البيانات الرسمية أن عائدات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضي 53.4% مقارنة بعائدات 2021، مع تراجع آثار وباء كورونا، وفي ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أنه في الربع الأخير من العام الماضي قفزت عائدات السياحة 22.2% لتصل إلى 11.37 مليار دولار، وبينت المعطيات أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد بلغ 89 دولارا.

يُذكر أن قطاع السياحة في تركيا سجل ارتفاعا قياسيا سابقا في العائدات بلغ 34.5 مليار دولار عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023. وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري. وأن البلاد تهدف لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وتولي الحكومة التركية أهمية كبيرة لقطاع السياحة وتعمل على تنميته باستمرار، إذ يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا مهما من مصادر الدخل القومي، ويتمتع القطاع ببنية تحتية قوية ومرافق سياحية وخدمات جعلته متقدما عالميا.