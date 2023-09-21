صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 5% ليصل إلى 3120 درهما (312 دولارا) اعتبارا من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال وزير التشغيل يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الزيادة تشمل العاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.

وأضاف "في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قررنا زيادة بنسبة 5%، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5% ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا)".

#MapActu مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحيةhttps://t.co/CgXJZ9jO4q pic.twitter.com/jwnPzSQy2G — Agence MAP (@MAP_Information) September 21, 2023

وكانت الحكومة أعلنت، العام الماضي، توقيع اتفاق مع النقابات العمالية يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2022.

ويضم الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها -على وجه الخصوص- الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين.

ويأتي هذا، في وقت قالت المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء الحكومي) إن معدل التضخم بالمملكة بلغ 5% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي.

وارتفعت أسعار الغذاء -وهي المحرك الرئيسي للتضخم بالمغرب- نحو 10.4% على أساس سنوي، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية 1.3% على أساس شهري.