وقّعت تركيا والبنك الدولي اتفاقا يقضي بتقديم البنك قرضا بقيمة 910.5 ملايين يورو (مليار دولار) لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد.

وسيستخدم القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول عن بيان لوزارة الخزانة والمالية بتركيا.

وسيتم استخدام القرض في مشاريع وزارة البيئة والتطوير العمراني، ووزارة الصحة، ومصرف "إيل بنك" (ilbank) الحكومي.

ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك للأناضول إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في منطقة الزلزال مهم للغاية.

وأضاف "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة في عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت".

وفي السادس من فبراير/شباط 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.