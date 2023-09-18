"علي بابا" تخطط لضخ ملياري دولار بتركيا.. وأردوغان يدعو ماسك للاستثمار محليا

أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية أنها أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها تخطط لاستثمار ملياري دولار في البلاد، في حين دعا أردوغان الملياردير إيلون ماسك لفتح مصنع لشركته "تسلا" في تركيا.

وقال رئيس الشركة مايكل إيفانز -في تصريحات خلال اجتماع مع أردوغان- إن "علي بابا" استثمرت 1.4 مليار دولار في تركيا من خلال وحدتها "ترنديول" إحدى أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا.

ويزور الرئيس التركي الولايات المتحدة لحضور الدورة رقم 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت "ترنديول" -الذي التقى رئيسها أيضا أردوغان- إن إيفانز شارك تفاصيل حول الاستثمارات الجديدة مثل إقامة مركز للبيانات وآخر للخدمات اللوجستية في أنقرة وثالث لعمليات التصدير في مطار إسطنبول.

في غضون ذلك، قالت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية -اليوم الاثنين- إن الرئيس دعا ماسك إلى فتح مصنع لشركته (للسيارات الكهربائية) في تركيا.

ونقلت الدائرة نفسها عن ماسك قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع "تسلا" وإن تركيا من بين أهم الدول المرشحة لإقامة مصنع الشركة التالي فيها.

التعاون بمجال الذكاء الاصطناعي

اجتمع أردوغان وماسك في مبنى البيت التركي، وهي ناطحة سحاب قريبة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت دائرة الاتصالات عن أردوغان قوله -خلال الاجتماع- إن تركيا منفتحة على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ومشروع "ستارلينك" للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك.

كما نقلت عن ماسك قوله إن "سبيس إكس" تود العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات "ستارلينك" في البلاد.

وأضافت أن أردوغان دعا ماسك لحضور مهرجان "تكنوفست" التركي للفضاء والتكنولوجيا الذي سيقام في إزمير نهاية الشهر الحالي، ونقلت عن الأخير أنه رحب بالدعوة.

وتملك "تسلا" في الوقت الراهن 6 مصانع، وتشيد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي.

وقد عبرت الشركة -في أغسطس/آب الماضي- عن اهتمامها ببناء مصنع في الهند لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكاليف.

وقال ماسك أيضا -في مايو/أيار- إن شركته ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.