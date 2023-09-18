يلين تستبعد تعرض الاقتصاد الأميركي لخطر الانكماش

استبعدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الاثنين وجود مؤشرات تشي بأن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة ركود.

وقالت يلين لشبكة "سي إن بي سي" إن سوق العمل الأميركية لا تزال قوية، وإن التضخم آخذ في الانخفاض، لكنها حذرت من أن عدم إقرار الكونغرس تشريعا يحافظ على استمرار عمل الحكومة ينذر بتباطؤ الاقتصاد.

واعتبرت أن "خلق موقف يمكن أن يتسبب في فقدان القوة الدافعة هو مخاطرة لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة".

وكان مسح متخصص أظهر أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس/آب الماضي مع وصول النمو إلى أقل مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.

والشهر الماضي أفادت بيانات اقتصادية رسمية بخفض قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة إلى 2.1% بالربع الثاني من 2023 على أساس سنوي، بأقل من القراءة الأولية البالغة 2.4%.

وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1% العام الماضي، بعد أن شهد عام 2021 أقوى نمو منذ عام 1984 عند 5.9%.

وتتزايد المخاوف بشأن تحول تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي إلى انكماش، مما سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي كافة.