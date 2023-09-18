السعودية: تخفيض إنتاج النفط كان ضروريا لاستقرار السوق

اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تخفيضات "أوبك بلس" لإمدادات النفط كانت ضرورية، لأن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.

وخلال مؤتمر النفط العالمي بمدينة كالغاري في كندا اليوم الاثنين، بيّن الوزير السعودي أن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

وردا على سؤال عن الطلب الصيني، قال الأمير عبد العزيز إن الوضع "ليس سيئا حتى الآن". وأضاف "لم يُحسم الأمر بعد. هذه هي المسألة الأساسية، لم يُحسم الأمر بعد".

ومددت السعودية وروسيا في الخامس من الشهر الجاري تخفيضات طوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية العام.

ويضم تحالف "أوبك بلس" منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأشهر المنصرمة وسط خفض في الإمدادات، مما أثار مخاوف الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة من وقوع خسائر اقتصادية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما يقرب من 95 دولارا للبرميل اليوم الاثنين مع توقع محللين أن يصل السعر إلى 100 دولار في وقت لاحق هذا العام.

والأربعاء الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيضات "أوبك بلس" ستفضي إلى عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع من العام الجاري.

لكن الأمير عبد العزيز أشار إلى أن توقعات العرض والطلب لا يمكن الاعتماد عليها دائما، وقال "من الأفضل دائما اتباع الشعار: أصدق ما أراه بعيني. عندما يكون الأمر واقعا وليس توقعات".

واعرب الوزير عن أسفه على أن يتحول دور وكالة الطاقة الدولية من توقع السوق وتقييمها إلى ممارسة المساندة السياسية.

وفي كلمته، ذكر الأمير عبد العزيز أن بلاده تسعى لإنتاج مصادر نظيفة من الهيدروجين والكهرباء والتجارة فيها، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة إلى شراكات مع دول ومشترين ومستثمرين آخرين.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر 5 أيام بحضور مسؤولين من الشركات والدول المنتجة للنفط في كالغاري بمقاطعة ألبرتا عاصمة النفط في كندا.

وواصلت صادرات النفط الخام السعودي تراجعها نهاية يوليو/تموز الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أدنى مستوياتها في 25 شهرا إلى 6.012 ملايين برميل يوميا.

وكشفت بيانات رسمية، صادرة اليوم الاثنين عن مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، عن أن صادرات النفط الخام السعودي انخفضت بواقع 792 ألف برميل يوميا يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق.