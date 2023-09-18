الباكر: رفض أستراليا زيادة عدد رحلات الخطوط القطرية صادم

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن رفض حكومة أستراليا زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية كان "صادما وغير عادل".

وأضاف "فُوجئنا للغاية بمنع زيادة الرحلات، وكنا على ثقة من حدوث تحقيق في مجلس الشيوخ الأسترالي لكشف أسباب الرفض".

وقال الباكر إن الخطوط القطرية دعمت أستراليا خلال جائحة كورونا، وساعدت على إعادة "المواطنين الذين تقطعت بهم السبل من جميع أنحاء العالم. عندما توقف الناقل الوطني الأسترالي وشركاؤه عن العمل بشكل كامل في أستراليا كنّا هناك من أجل شعب أستراليا".

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت أضافت بحلول أواخر مارس/آذار الماضي 40 رحلة جديدة، كما تعتزم إقامة صالات جديدة في عدة مطارات حول العالم.

وحققت القطرية العام الماضي إيرادات قياسية بلغت 21 مليار دولار، بزيادة 45% على عام 2021. وتجاوز صافي الربح 1.2 مليار دولار.

وحسب خطط القطرية السابقة، فإنها تسعى لزيادة عدد وجهاتها هذا العام إلى أكثر من 255 وجهة؛ ارتفاعًا من 170، لكن هذه الخطوة ستتطلب توسيع أسطولها من الطائرات.