مطار حمد الدولي يفوز بجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط"

فاز مطار حمد الدولي بجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط"، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية فوزها بـ4 جوائز مميزة في حفل توزيع جوائز "بزنس ترافلر" لعام 2023.

ونشر حساب صفحة مطار حمد الدولي على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "حصل على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، من قبل جوائز مجلة "بزنس ترافلير" لعام 2023، مما يؤكد مكانته كبوابة قطر للعالم".

🏆 الاحتفال بالتميز

حصل #مطارـحمدـالدولي على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" من قبل جوائز "Business Traveller" لعام 2023، مما يؤكد مكانته كبوابة #قطر للعالم pic.twitter.com/89fLcwPtTp — Hamad Int'l Airport (@HIAQatar) September 14, 2023

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي المهندس بدر محمد المير "يسعدنا الحصول على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، ويؤكد هذا التقدير مدى التزامنا بتقديم خدمة عالمية المستوى والتزامنا بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين".

وأضاف "فخورون جدا بالدور الذي نلعبه كبوابة مثالية لدولة قطر والشرق الأوسط، إذ نتطلع إلى تعزيز مكانتنا لنكون وجهة السفر المفضلة لدى المسافرين".

بدورها أعلنت الخطوط الجوية القطرية فوزها بـ4 جوائز مميزة خلال حفل توزيع جوائز "بزنس ترافلر".

تفخر الخطوط الجوية القطرية بالإعلان عن فوزها بأربع جوائز مميزة خلال حفل توسيع جوائز بزنس ترافلر🍽️✈️@HIAQatar pic.twitter.com/3MTN3hodgD — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) September 14, 2023

وقالت الخطوط القطرية إن السوق الحرة القطرية فازت بجائزة أفضل عرض للمأكولات والمشروبات في المطار بالإضافة إلى عديد من الجوائز المميزة.

يسعدنا أن نعلن فوز السوق الحرة القطرية بجائزة أفضل عرض للمأكولات والمشروبات في المطار بالإضافة إلى العديد من الجوائز المميزة وذلك خلال حفل توزيع جوائز FAB 2023 الجوائز العالمية🌎

⭐فازت صالة لويس فويتون من يانيك ألينو بجائزة" أفضل صالة في المطار"، وجائزة "أفضل عرض للأطعمة… https://t.co/gcbliDDasd — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) September 14, 2023

وتعد جوائز "بزنس ترافلر" إحدى أبرز الجوائز في قطاع السفر والضيافة منذ أكثر من 30 عاما، ويتم تحديد الفائزين من خلال تصويت للقراء.

وحضر حفل توزيع الجوائز أكثر من 200 شركة من رواد الصناعة للاحتفال بأحدث الإنجازات في قطاعي الطيران والضيافة.