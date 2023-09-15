اقتصاد|قطر

مطار حمد الدولي يفوز بجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط"

DOHA, QATAR -21 DEC 2016- Hamad International Airport (DOH) opened in 2014 as the new international airport in Doha. It is the hub for national carrier Qatar Airways (QR).
تم افتتاح مطار حمد الدولي عام 2014 باعتباره المطار الدولي الجديد في الدوحة (شترستوك)
15/9/2023

فاز مطار حمد الدولي بجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط"، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية فوزها بـ4 جوائز مميزة في حفل توزيع جوائز "بزنس ترافلر" لعام 2023.

ونشر حساب صفحة مطار حمد الدولي على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "حصل على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، من قبل جوائز مجلة "بزنس ترافلير" لعام 2023، مما يؤكد مكانته كبوابة قطر للعالم".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي المهندس بدر محمد المير "يسعدنا الحصول على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط، ويؤكد هذا التقدير مدى التزامنا بتقديم خدمة عالمية المستوى والتزامنا بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين".

وأضاف "فخورون جدا بالدور الذي نلعبه كبوابة مثالية لدولة قطر والشرق الأوسط، إذ نتطلع إلى تعزيز مكانتنا لنكون وجهة السفر المفضلة لدى المسافرين".

بدورها أعلنت الخطوط الجوية القطرية فوزها بـ4 جوائز مميزة خلال حفل توزيع جوائز "بزنس ترافلر".

وقالت الخطوط القطرية إن السوق الحرة القطرية فازت بجائزة أفضل عرض للمأكولات والمشروبات في المطار بالإضافة إلى عديد من الجوائز المميزة.

وتعد جوائز "بزنس ترافلر" إحدى أبرز الجوائز في قطاع السفر والضيافة منذ أكثر من 30 عاما، ويتم تحديد الفائزين من خلال تصويت للقراء.

وحضر حفل توزيع الجوائز أكثر من 200 شركة من رواد الصناعة للاحتفال بأحدث الإنجازات في قطاعي الطيران والضيافة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي