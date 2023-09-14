اليورو يرتفع من أدنى مستوياته قبل اجتماع المركزي الأوروبي ومؤشر الدولار يهبط

ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في حوالي 3 أشهر أمام الدولار -اليوم الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023-، عندما ارتفع بنسبة 0.21% ليصبح 1.07515 مقابل كل دولار، وسط ترقب للاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي وقراره بشأن الفائدة.

وصعد اليورو 0.21% إلى 1.07515 دولار، مواصلا ارتفاعه من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.0686 دولار.

في المقابل، ارتفع الين من أدنى مستوياته في 10 أشهر تقريبا، إذ قلّص انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل لدعم العملة الأميركية.

وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة- بنسبة 0.16% إلى 104.56 نقطة، بحلول منتصف اليوم الخميس في التعاملات الآسيوية.

وهبطت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.3 نقطة أساس أخرى إلى حوالي 4.235% في معاملات اليوم الخميس.

وقالت وزارة العمل الأميركية -أمس الأربعاء-، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو/حزيران 2022، ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي، الذي يشكل مصدر قلق أكبر للاحتياطي الاتحادي؛ لأنه يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ معدله 4.3% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، مقابل 4.7% في الشهر السابق.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية حتى مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن يرفعها للمرة العاشرة على التوالي.

وتتوقع الأسواق بنسبة 65% تقريبا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي.