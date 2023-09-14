النفط عند أعلى مستوى في 2023 وسط توقعات بنقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، إذ تغلبت التوقعات الخاصة بنقص الإمدادات على المخاوف ذات الصلة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعد خام برنت 1.74 دولار أو 1.88% إلى 93.62 دولارا. ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.57 دولار أو 1.8% إلى 89.09 دولارا. ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 90.26 دولارا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع من العام الحالي. وكانت الأسعار قد تراجعت

قليلا بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة قبل أن تعاود الارتفاع.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.