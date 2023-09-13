النفط يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى في 10 شهور، إذ لم تؤثر الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية على توقعات شح إمدادات الخام لبقية العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 92.45 دولارا للبرميل، وكان أعلى سعر سجلته خلال الجلسة عند 92.84 دولارا للبرميل، هو الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.29 دولارا للبرميل، وكان أعلى سعر له خلال الجلسة 89.64 دولارا للبرميل، وهو الأعلى أيضا منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفعت الأسعار رغم البيانات التي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 4 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 420.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع بـ1.9 مليون برميل.

خفض الإنتاج

ومددت السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن هذا سيتسبب في عجز كبير بالسوق خلال الربع الرابع.

وقال محللون لدى بنك أوف أميركا إن استمرار التخفيضات قد تدفع سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في أغسطس/آب بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، مدفوعة بزيادة 10.6% في أسعار بيع البنزين بالتجزئة.

في الوقت نفسه، تم تعديل توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب في الربع الرابع بالخفض بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024.