مسؤول ليبي: تكلفة إعادة إعمار طرق درنة تبلغ 67 مليون دولار

قال مسؤول ليبي إن شبكة الطرق والجسور في مدينة درنة شرقي البلاد انهارت بشكل كامل جراء الإعصار الأخير الذي ضرب البلاد، موضحا أن تكلفة إعادة إعمارها تبلغ نحو 300 مليون دينار (67 مليون دولار)، علاوة على تكلفة إعادة إعمار المباني والخسائر المادية الأخرى.

وغيّبت السيول أحياء كاملة في مدينة درنة الليبية، وبينما بلغ عدد القتلى أكثر من ألف شخص، أوضحت السلطات أسباب تفاقم الكارثة، وطلبت المساعدة في الإنقاذ في وقت تتحدث فيه تقارير عن 10 آلاف مفقود.

وأضاف رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية الحسين سويدان، لوكالة الأناضول، أن وزارة المواصلات كلفت فريقا فنيا من المقرر أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى المنطقة الشرقية لتقييم الأضرار.

واجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أول أمس الأحد، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، التي تضررت أكثر.

وأوضح المسؤول الليبي أن عددا من الطرق والجسور الرابطة بين المدن والقرى في المنطقة الشرقية انهارت، مما تسبب في عوائق من بينها التأخر في إيصال المساعدات للمدن المنكوبة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة توجه طائرة طوارئ محملة بمساعدات وفرق طبية إلى مدينة بنغازي (شرق) لدعم المناطق المنكوبة جراء الإعصار.

وكان مسؤول في وزارة الصحة بحكومة الوحدة قد قال إن الوضع الصحي في المدن المتضررة من الإعصار "كارثي"، خاصة بمدينة درنة، وعدد الوفيات يقدر بالآلاف.





وفي درنة والأبيار، أفاد شهود عيان بأن المدينتين شبه غارقتين تحت الماء خاصة درنة بعدما انهار السد الذي كان يحميها من السيول المنحدرة من الجبال المحيطة بها.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس صرف 60 مليون دينار (13.4 مليون دولار) لوزارة الحكم المحلي بشكل مستعجل، وتحويلها للبلديات المتضررة من الإعصار شرقي البلاد.