"باي بال" تطلق عملة مستقرة بالدولار لتعزيز الاعتماد على العملات الرقمية

أطلقت شركة "باي بال" للمعاملات المالية أمس الاثنين عملة مستقرة تعادل دولارا واحدا، في محاولة من جانبها لتعزيز الاعتماد على العملات الرقمية في المدفوعات والتحويلات المالية.

وقالت الشركة إن العملة المستقرة التي ستتاح تدريجيا بدءا في الولايات المتحدة، مدعومة بإيداعات دولارية وسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، وستصدرها شركة "باكسوس تراست".

وذكرت "رويترز" أن أسهم "باي بال" ارتفعت بنسبة 1.4% إلى 63.66 دولارا، بعد الإعلان عن العملة الرقمية الجديدة.

والعملات المستقرة هي عملات رقمية مرتبطة بأصل آخر مثل الدولار أو المعادن النفيسة، مصممة للحماية من التقلبات الشديدة التي تجعل من الصعب استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات، أو كمخزن للقيمة.

وتختلف العملات المستقرة عن العملات الرقمية الأخرى مثل "بتكوين" بأنها مستقرة القيمة، أما الثانية فشديدة التقلب، كما أنها تمثل جسرا بين العملات الورقية الحقيقية والعملات المشفرة.