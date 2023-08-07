السعودية.. انخفاض أرباح "أرامكو" 38% مع تراجع أسعار النفط والإنتاج

انخفض صافي أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني من العام 2023، نتيجة تراجع أسعار النفط وهوامش أرباح التكرير والأنشطة الكيميائية، وهبط صافي الأرباح 38% على أساس سنوي، مسجلا 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 48 مليارا بالربع الثاني من العام الماضي.

وقالت هذه الشركة إن توزيعات الأرباح ستبلغ نحو 20 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما يقارب توزيعات الربع الأول.

وقال الرئيس التنفيذي أمين الناصر إن الإمدادات التي توفرها "أرامكو" للعملاء لا تزال كافية، على الرغم من التخفيضات الطوعية التي اتخذتها المملكة الآونة الأخيرة.

وأضاف الناصر أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن الشركة ترى مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي، وأن الطلب من الصين سيواصل النمو.

وكان الانخفاض متوقعا إلى حد كبير، ويتبع ذلك تراجع بنسبة 19.25% بالربع الأول من 2023 بعد ارتفاع كبير عام 2022 مع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع إنتاج البلد الذي يعد أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، بعدما أعلنت الرياض في أبريل/نيسان خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا، في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، في يونيو/حزيران الماضي، خفضا طوعيا آخر بمقدار مليون برميل يوميا دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز، وجرى تمديده الأسبوع الماضي حتى سبتمبر/أيلول.

ويبلغ إنتاج المملكة اليومي 9 ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليونا يوميا، وتعتمد السعودية على أسعار النفط المرتفعة لتمويل برنامج إصلاحي يسعى لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الوقود الأحفوري.