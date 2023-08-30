أوروبا.. حصة الوقود التقليدي في توليد الكهرباء الأدنى على الإطلاق

أظهرت بيانات مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة -ومقره بريطانيا-، أن حصة الوقود التقليدي في توليد الكهرباء بالاتحاد الأوروبي، كانت الأقل منذ عام 1990.

وبلغت حصة الوقود التقليدي 33% في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ 38% في النصف الأول من العام الماضي.

وعزا المركز انخفاض الحصة إلى عوامل؛ من بينها:

انخفاض الطلب على الكهرباء.

الطقس المعتدل.

سياسات تخفيض الاستهلاك، بسبب تراجع واردات الغاز الروسي.

وانخفض الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بين يناير/كانون الثاني، ويونيو/حزيران الماضيين بـ 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وقال مركز "إمبر"، إن توليد الكهرباء تراجع باستخدام الوقود التقليدي بدول الاتحاد الأوروبي 17% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع النصف الأول من 2022.

وسجل الفحم أكبر انخفاض مقارنة بباقي مصادر الوقود التقليدي، إذ أسهم في مايو/أيار الماضي، بأقل من 10% من إجمالي الكهرباء المولدة في دول الاتحاد الأوروبي، لأول مرة على الإطلاق.

وكان التراجع أقل في توليد الكهرباء باستخدام الغاز؛ لأن بلدان الاتحاد الأوروبي وجدت بدائل للغاز الروسي.

وزاد توليد الطاقة النظيفة مع مواصلة البلدان تدشين محطات لطاقة الرياح والألواح الشمسية، بينما قال مركز إمبر، إن هناك حاجة ملحة للعمل على دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء.

كما تعافى توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بمستويات منخفضة بلغها العام الماضي بسبب الجفاف، بينما انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات النووية بنسبة طفيفة على أساس سنوي.