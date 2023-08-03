تراجع بأسواق الخليج بسبب استمرار جني الأرباح
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الخميس، مع استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة، وسجل المؤشر السعودي أول خسارة أسبوعية له خلال 5 أسابيع.
وتراجع المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية 0.9%، ليواصل خسائره للجلسة الخامسة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر الأسبوع الماضي، متأثرا بهبوط 4.8% في سهم البنك السعودي الفرنسي.
وسجل المؤشر أيضا أول هبوط أسبوعي في 5 أسابيع متراجعا 4%، في أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف مارس/آذار.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.8% متراجعا من أعلى مستوى له في 8 سنوات سجله الجلسة السابقة متأثرا بانخفاض 3.2% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.4% مع تراجع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1.4%.
وانخفض المؤشر القطري 1.7%، مواصلا الخسائر التي بدأها الجلسة السابقة، عندما توقفت سلسلة مكاسب استمرت 15 يوما، وجاءت جميع الأسهم على المؤشر تقريبا في المنطقة السلبية.
وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 6.2%، بينما أغلق سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) منخفضا 3.4%.
وسجل المؤشر القطري خسارة أسبوعية قدرها 0.9%.