المخاوف بشأن الإمدادات تدفع أسعار النفط نحو الصعود

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء عاصفة مدارية تتجه نحو ساحل الخليج الأميركي، مما حدّ من التشاؤم إزاء احتمال أن يؤدي أي رفع جديد لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقويض الطلب.

وبحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت إلى 85.05 دولارا للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه قليلا، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 80.67 دولارا للبرميل.

وضربت العاصفة إداليا غرب كوبا أمس الاثنين، وتحولت إلى إعصار في وقت كانت تتجه فيه صوب فلوريدا.

ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي، وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأميركي.

ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة الماضي إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.

وتقلل زيادة أسعار الفائدة من فرص نمو النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس/آب الجاري يوم الجمعة المقبل.

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.

وقالت شركة سينوبك -أكبر شركة لتكرير النفط في الصين- إن طلب البلاد على الخام خلال النصف الثاني من العام الحالي سينمو بوتيرة أبطأ من وتيرة النمو خلال النصف الأول.