الخطوط القطرية ترفع عدد الرحلات إلى أميركا اللاتينية لتعزيز خطط التوسع

قالت الخطوط الجوية القطرية، إن البرازيل وسوق أميركا اللاتينية ستلعبان دورًا مهمًا في إستراتيجيتها لتوسيع نطاق خدماتها عالميًا، بعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي.

وتشمل خطط التوسع أميركا اللاتينية، مع استئناف الرحلات إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس عبر ساو باولو، وتتطلع الشركة إلى جذب الأرجنتينيين إلى البلد الذي فاز فيه منتخبهم الوطني بكأس العالم، ونقل البرازيليين إلى واحدة من أفضل الوجهات الدولية التي يفضلونها في الدولة المجاورة.

ونقلت وكالة رويترز عن كريغ توماس، نائب رئيس المبيعات في الأميركتين، أن الشركة سترفع عدد رحلاتها بين الدوحة وساو باولو البرازيلية -أكبر مدينة في نصف الكرة الجنوبي- بواقع أربع رحلات إلى 18 رحلة أسبوعيًا.

وأشار إلى أن القطرية حققت العام الماضي إيرادات قياسية بلغت 21 مليار دولار، بزيادة 45% عن عام 2021.

وقال إن صافي الربح تجاوز 1.2 مليار دولار، وأضاف أن بطولة كأس العالم جزء من إستراتيجية قطر لجذب 6 ملايين زائر سنويًا بحلول 2030.

وأضاف أن ذلك يشمل تعزيز البنية التحتية المحسنة؛ مثل: الفنادق والمطاعم، وتشجيع المسافرين على البقاء لأيام عدة في قطر عند مرورهم بها.

وقالت شركة الطيران، إنها تسعى لزيادة عدد وجهاتها هذا العام إلى أكثر من 255 وجهة ارتفاعًا من 170، لكن هذه الخطوة ستتطلب توسيع أسطولها من الطائرات.