توال السعودية تجمع 1.42 مليار دولار لشراء أبراج اتصالات أوروبية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس.تي.سي" أن شركة أبراج الاتصالات "توال" التابعة لها حصلت على تمويل عن طريق قروض بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتبلغ قيمة هذا التمويل مليارا و420 مليون دولار للاستحواذ على 3 شركات أبراج في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

واتفقت "توال" في أبريل/نيسان الماضي على شراء شركات الأبراج الثلاث من "يونايتد غروب" في أول دخول لها إلى سوق الاتصالات في أوروبا.

وقالت شركة الاتصالات السعودية إن الصفقة ممولة بالكامل من القروض البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أنها حصلت على الموافقات اللازمة واكتملت في 24 أغسطس/آب الحالي.

وذكرت الشركة أن الأثر المالي للصفقة من المنتظر أن ينعكس في أرباح الربع الثالث.