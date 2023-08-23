رئيس البرازيل: العملة الموحدة ستقلل من نقاط ضعف بريكس

اعتبر الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا أن استخدام دول مجموعة "بريكس" عُملةً موحدةً في المعاملات التجارية سيقلل من نقاط ضعفها.

وقال في الجلسة العامة الافتتاحية لقمة بريكس اليوم الأربعاء في جوهانسبرغ "إصدار عملة للمعاملات التجارية والاستثمارية بين أعضاء بريكس يزيد من خيارات الدفع لدينا ويقلل من نقاط ضعفنا".

من جهته ذكر مراسل الجزيرة من جوهانسبرغ عبد الفتاح فايد أن موضوع العملة الموحدة لمجموعة بريكس لم يطرح رسميا خلال القمة لعدم اتفاق الأعضاء الخمسة ووجود تباينات بينهم، على الرغم من أنه كان هناك حديث عن أن هذا الموضوع سيكون ضمن أعمال القمة.

وأضاف مراسل الجزيرة أن هناك توجها لتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بدلا من العملة الأميركية.

من جانبه أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمجموعة بريكس والخطوات التي قطعتها لتأسيس نظام عالمي للدفع والتبادل التجاري في مواجهة هيمنة الدولار.





ودعا بوتين -في كلمة عبر الفيديو أمام المجموعة- إلى توسيع التعامل بالعملات المحلية، وأضاف، أن السعي للهيمنة على العالم أدى إلى الأزمة في أوكرانيا.

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فقال إنه "علينا العمل على ضمان أمن سلاسل الإمداد وتطوير الاقتصاد العالمي وتعزيز التنسيق في القضايا العالمية".

في الأثناء وقَّعت جنوب أفريقيا والصين على هامش قمة بريكس اتفاقيات في مجالات تشمل تكنولوجيا الحد من الانبعاثات، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والطاقة النووية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار جهود حكومة جنوب أفريقيا لإنهاء انقطاعات الكهرباء القياسية التي تشكل عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي.

وانطلقت قمة مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، ويسعى أعضاء المجموعة إلى تكوين ثقل موازٍ للهيمنة الغربية على المؤسسات العالمية.