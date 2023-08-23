ارتفاع طفيف للذهب والدولار يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين والنفط يتقلب

حام الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في شهرين في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية، في حين تقلبت أسعار النفط مع تقييم الأسواق احتمالات رفع الفائدة وضعف الطلب الصيني.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة- 103.55 نقاط، ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71 نقاط، الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر 1.6% في أغسطس/آب الحالي، وهو في طريقه لإنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين.

وقال خبير العملات الإستراتيجي في "أو سي بي سيفي" سنغافورة كريستوفر وونغ إن سوق العملات تشهد ضعفا وسط هدوء في التقلبات الصيفية وقبل ندوة ينظمها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

ويترقب المتعاملون خطاب رئيس المركزي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع، وسيحلل المستثمرون كلماته لتوقع مسار السياسة النقدية للبنك المركزي.

وارتفع الين 0.20% ليصل إلى 145.59 دولارا في ساعات التداول الآسيوية، ولم يبتعد عن أعلى مستوى في 9 أشهر البالغ 146.565 دولارا، وسجله الأسبوع الماضي؛ مما ترك المتداولين في حالة ترقب لأي علامات على تدخل من الدولة.

وصعد اليورو 0.07% إلى 1.0852 دولار، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0833 دولار الذي لامسه خلال الليل.

وزاد الدولار الأسترالي 0.40% إلى 0.645 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29% إلى 0.596 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، فقد زادت عملة بيتكوين في أحدث التعاملات 0.77% إلى 26 ألفا و49 دولارا، بعدما لامست أدنى مستوى في شهرين عند 25 ألفا و350 دولارا الليلة الماضية.

النفط يتقلب

وارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، قبل أن تعود للهبوط مجددا، في حين تُقيّم الأسواق مؤشرات على ضعف الطلب بالصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية مجددا في مقابل نقص محتمل في الإمدادات.

وارتفع خام برنت 0.2%، ليبلغ 84.16 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2% أيضا ليصل إلى 79.82 دولارا، قبل أن يعودا إلى الخسارة من جديد. وأمس الثلاثاء خسر الخامان القياسيان نحو 0.5%.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس "إن إس تريدنغ" (وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية) "من المتوقع أن تطغى المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب في الصين على تقليص المعروض من مجموعة أوبك بلس في المدى القصير".

ويعد الطلب في الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم) حاسما لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام، وأدى نمو الصين الضعيف إلى إصابة الأسواق بخيبة الأمل في ظل تحفيز من الدولة جاء دون التوقعات.

أسعار الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء 0.4% إلى 1904 دولارات للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% أيضا إلى 1933 دولارا.

وأدت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية في الآونة الأخيرة إلى زيادة الرهانات على أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.49 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 920.04 دولارا، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولارا.