إيران تعتزم إنتاج 3.4 ملايين برميل نفط يوميا بنهاية سبتمبر

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية -اليوم الأربعاء- عن وزير النفط جواد أوجي قوله إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، رغم استمرار العقوبات الأميركية.

وقال الوزير "إنتاجنا الحالي من النفط الخام يبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا وبحلول نهاية سبتمبر/أيلول سيرتفع إلى 3.4 ملايين.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 من اتفاق نووي مع طهران وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي انخفض إنتاجها من النفط الخام إلى 2.4 مليون برميل يوميا في المتوسط عام 2021.

وأعلنت إيران في وقت سابق من هذا الشهر أن صادراتها النفطية تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميا، مدعومة بصورة أساسية بالمبيعات إلى الصين.

وقبل العقوبات الأميركية عام 2018، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي لإيران 3.8 ملايين برميل يوميا، جعلها ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك بعد كل من السعودية والعراق.

ويعني ذلك، أن إنتاج إيران النفطي يقترب من مستويات ما قبل فرض العقوبات الأميركية، رغم إبقاء واشنطن العقوبات مستمرة ضد صناعة الخام الإيراني وتجارته.