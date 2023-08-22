مصر تعلن كشفا نفطيا جديدا في خليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الثلاثاء عن كشف نفطي جديد في منطقة امتياز جيسوم في خليج السويس.

وقالت الوزارة في بيان إن شركة كايرون حققت الكشف من خلال البئر الاستكشافية شمال جيسوم الشمالي (جي إن إن 11)، التي تنتج حاليا أكثرمن 2500 برميل يوميا.

وأورد البيان أنه صادف البئر الاستكشافية 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية العالية الجودة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على الزيت الخام في هذه الطبقات.

وتتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة "الخليجية للاستثمار البترولي" (بتروغلف) نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، والشركاء "كايرون-بيكو" و"كوفبيك" بنسبة 50%.

وفي منطقة الاكتشاف، توجد 4 آبار تنتج يوميا متوسط 23 ألف برميل من الخام، مع وجود إمكانيات لحفر 3 آبار جديدة لاستكمال المرحلة الحالية من الاستكشاف والإنتاج.

ورفعت مصر وتيرة منح الامتيازات للتنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية منذ مطلع الألفية الحالية، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 64 مليار متر مكعب، لكنها تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها البترولية من الخارج.