العراق.. إتمام الربط الكهربائي مع الأردن في قضاء الرطبة نهاية أغسطس

أعلنت قائمقامية قضاء الرطبة في محافظة الأنبار -غرب العراق-، إنجاز أعمال الربط الكهربائي مع الأردن، مؤكدة أن تجهيز القضاء بالطاقة (40 ميغاوات) سيدخل حيّز التنفيذ نهاية آب/أغسطس الجاري.

وقال قائم مقام الرطبة، عماد مشعل الدليمي، لـ "الجزيرة نت"، إن "الجانب العراقي جاهز فنيًا لتسلم كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن، بعد نصب جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ 33 وتسليك الخط بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية".

وبين الدليمي أن الربط الكهربائي سيكون مرحلة أولى في قضاء الرطبة بواقع 40 ميغاوات، على أن يتم إكمال المراحل المتبقية من المشروع وربطه بالشبكة الوطنية، عبر محطة 400 في مدينة القائم شمال غرب الأنبار.

وكان العراق والأردن وضعا حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين في 2022، الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد العراق بـ 150 ميغاوات، لترتفع إلى 500 ميغاوات في المرحلة الثانية، و900 ميغاوات في المرحلة الثالثة.

وينتج العراق بين 24 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي نحو 37 ألفًا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا بدرجات الحرارة في العراق.

وتسعى بغداد إلى تنويع مصادر استيراد الكهرباء، بعد أن كانت تعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.